Column Hugo Borst | Frankrijk en Argentinië spelen de finale, desnoods stuurt de MafFIFA het een beetje bij

Ook kijkcij­fers Oranje tijdens kraker tegen Argentinië blijven achter, al is vergelij­ken lastig

De kwartfinale tussen Nederland en Argentinië op het WK in Qatar is vrijdagavond door ruim 5,6 miljoen kijkers thuis bekeken. Dat blijkt uit de cijfers van de Stichting Kijkonderzoek (SKO). Het was daarmee het best bekeken programma van de vrijdagavond. Oranje verloor een wedstrijd vol drama na strafschoppen.

10 december