Column Sjoerd Mossou | Stiekem vind je als KNVB-woordvoerder de Tietenman een stompzinnige, infantiele dwaas natuurlijk

Volgende tegenval­ler wereldkam­pi­oen Frankrijk: Lucas Hernandez mist restant WK en seizoen na zware blessure

Voor Lucas Hernandez is het WK uitgelopen op een drama. De linksback liep in het eerste groepsduel met Australië (4-1) al vroeg een gescheurde kruisband op, bevestigde Frankrijk vannacht na eerste onderzoeken. Daarmee ziet de wereldkampioen alweer de zevende speler wegvallen in de jacht op titelprolongatie in Qatar.

10:53