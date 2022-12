Column Willem van Hanegem | Gezanik over penalty's heeft ons meer in de weg gezeten dan geholpen

Columnist Willem van Hanegem vond het opmerkelijk om te zien hoe matig het Nederlands elftal tijdens de kwartfinale tegen Argentinië voor de dag kwam in de penaltyreeks . Ook is hij kritisch op scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz. ,,Wat een verschrikking.’’

Nu Oranje weer naar huis gaat, moet je toch eerlijk constateren dat al dat gezanik over het nemen en stoppen van strafschoppen ons meer in de weg heeft gezeten dan geholpen. Dat Wout Weghorst met een geweldige invalbeurt nog voor verlengingen zorgde, had de aanzet moeten zijn tot een wervelende verlenging. Maar de spelers geloofden dit keer echt dat penalty’s ons verder zouden brengen en dus waren we voorzichtig in de verlenging.

Te voorzichtig. Om de wedstrijd daarin maar niet meer te verspelen. Dan ga je er wel voor zitten als het daadwerkelijk op strafschoppen aan komt. Nou, onze strafschoppenspecialist onder de lat zat er niet eenmaal dichtbij. Hij klierde wat rond de stip, maar dat zie je al honderd jaar op welk voetbalveld dan ook, dus dat zal toch niet het baanbrekende zijn geweest van Frans Hoek en Peter Murphy.

Na afloop hoorde ik spelers terecht zeggen dat je een stadion vol fluitende mensen en enorme vermoeidheid niet kunt nabootsen op de training als een strafschop oefent. Ook dat was wel bekend, dus Ronald Koeman hoeft daar voor het EK 2024 in Duitsland geen aandacht meer aan te besteden. Misschien kan Koeman wel kijken naar hoe om te gaan als er een gek op het veld staat met een fluit in zijn mond, want je kunt moeilijk anders concluderen als je Antonio Mateu Lahoz hebt zien fluiten. Wat een verschrikking.

Te apathisch

Ik vond Oranje te apathisch naar die man, alleen Steven Berghuis ging tekeer tegen hem. Je moet je laten gelden. En maar babbelen met die Argentijnen wat hij deed en maar mensen in een blauwwit-shirt sparen. Die Leandro Parades leek serieus wel niet in orde bij zijn invalbeurt. Een zware overtreding, een bal hard de dug-out in, een handsbal van Messi.

Lahoz vond het allemaal prima. Dat Messi na afloop zei dat deze man eigenlijk niet capabel genoeg is om zo’n kwartfinale te fluiten, dat was vreemd. Het leek voor mij een poging om te voorkomen dat de wereld zou denken dat ze bevoordeeld waren, maar dat was wel zo.

Maar los van die kwibus met die fluit, moeten we ook eerlijk zijn. Oranje heeft echt een bijzonder matig WK achter de rug. Na afloop zag ik spelers naar woorden zoeken en toch over trots praten omdat ze met zo’n fijne groep zo goed hadden samengewerkt. Dat zal allemaal wel, maar voetballend hield het allemaal niet over daar in Qatar. De Argentijnen hebben echt een matig elftal. Alleen de fase dat Weghorst naast Luuk de Jong kwam te spelen, was echt voor ons.

Die 2-2, ik werd er oprecht heel blij van. Maar toch liggen we er uit. Tegen een irritante ploeg die wat mij betreft dit WK niet hoeft te winnen. Dat gedrag na afloop, dat provoceren, zelfs door Messi, ik werd er heel chagrijnig van. Laten we maar hopen op Luka Modric dan dit WK. Hij heeft ons al verlost van al dat theater van die Brazilianen met dat eeuwige dansen van ze. Nu die irritante Argentijnen nog.

