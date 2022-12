Cristiano Ronaldo verlaat in tranen het veld na verlies en beseft dat wereldtitel voor altijd zal ontbreken

Ronaldo weet dat hij één prijs nooit meer zal behalen: de wereldtitel, die nog ontbrak in zijn imposante prijzenkast. Juist in de fase waarop heel de natie op hem rekent, laat hij het afweten. In de acht knock-outwedstrijden die hij op vijf verschillende WK’s speelde, scoorde Ronaldo niet.

In februari wordt de superster 38 jaar. Of hij er in de zomer van 2026 bij is tijdens het WK in Amerika, Mexico en Canada lijkt onwaarschijnlijk. En of de aanvaller zijn allerlaatste wedstrijd voor Portugal heeft gespeeld, is nu de vraag. Hij heeft tot nu toe 196 interlands gespeeld, net zo veel als Bader Al Matawa uit Koeweit. Ook hij is nog actief.