Cristiano Ronaldo zet conflict met United opzij voor Portugal: ‘Team zal zeker niet wankelen’

Ronaldo is in afwachting van sancties die Manchester United zal nemen tegen hem naar aanleiding van zijn spraakmakende interview in het tv-programma Piers Morgan Uncensored. De vedette gaf daarin aan dat hij zich verraden voelt door de club en coach Erik ten Hag. ,,Het voelt alsof de club van me af wil. Niet alleen de coach, maar ook de andere mannen met macht binnen de club. Ik voel me verraden en in de steek gelaten”, zei Ronaldo onder meer.