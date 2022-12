Cruciale strafschopmisser bittere pil voor Harry Kane: ‘Zal hiermee moeten leven’

Tot twee keer toe kreeg Engeland een strafschop in de kwartfinale van het WK tegen Frankrijk (1-2). Beide keren ging aanvoerder Harry Kane achter de bal staan, met wisselend resultaat. Zijn misser in de 84ste minuut kostte The Three Lions de kans op een verlenging en een plek bij de laatste vier. ,,Dit is iets waarmee ik zal moeten leven.”

De spits van Tottenham Hotspur had de Engelsen bij een 1-0-achterstand in de 54ste minuut op overtuigende wijze vanaf de strafschopstip van de gelijkmaker voorzien, maar zijn tweede poging een halfuur later ging hoog over. Kane moest aanleggen tegen zijn Spurs-teamgenoot Hugo Lloris, maar hij ontkende dat dat een rol speelde. ,,Ik ben niet iemand die er teveel over nadenkt, ik bereid me hetzelfde voor of ik nu één of twee penalty’s krijg in een wedstrijd", reageerde een verslagen Kane bij de BBC.

,,Voor mij persoonlijk en het team is dit een hele bittere pil", aldus de aanvoerder en topspits van de Engelse ploeg. ,,Maar ik kon niet trotser zijn op de jongens. We hadden het betere van het spel en de betere kansen, maar in het voetbal komt het soms aan op details. Als aanvoerder en degene die de penalty heeft gemist, neem ik alle verantwoordelijkheid. Ik had er alle vertrouwen in toen ik achter de bal ging staan, maar de uitvoering ging niet zoals ik wilde. Dit is iets waarmee ik zal moeten leven.”

Desondanks heeft Kane veel vertrouwen in de komende jaren, met een ploeg vol jonge sterren zoals Phil Foden, Jude Bellingham en Bukayo Saka. ,,We beschikken over een heel goed team en dat gaat zich in de toekomst uitbetalen. Maar voor nu zijn we ontdaan. We hadden echt het geloof dat we all the way konden gaan. We kunnen trots zijn op wat we bereikt hebben.”

Volledig scherm © REUTERS

Ploeggenoot Jordan Henderson nam het op voor Kane. ,,Zonder zijn doelpunten hadden we hier niet eens gestaan”, zei de middenvelder van Liverpool. ,,En van deze tegenslag wordt hij alleen maar sterker. Harry is een speler van wereldklasse en heeft al zoveel doelpunten voor ons gemaakt. En hij is onze aanvoerder. Wat zouden we zijn zonder hem? We zaten ook goed in het toernooi, maar we moeten ook eerlijk zijn: Frankrijk heeft een zeer goed team. Toch had ik het gevoel dat we hadden kunnen winnen vanavond. Helaas is het niet gelukt.”

Volledig scherm Gareth Southgate troost Harry Kane. © AP Bondscoach Gareth Southgate verwijt spits Harry Kane niets. ,,We winnen samen en we verliezen samen. Als team blijven we altijd dicht bij elkaar. Harry zit er flink doorheen nu”, vertelde Southgate op de avond van de nederlaag. ,,Hij heeft ons zoveel gegeven, qua leiderschap en met al zijn doelpunten. Dit is soms hoe het gaat in het voetbal.”



Southgate genoot van de manier waarop zijn elftal weerstand bood aan de regerend wereldkampioen. ,,We zijn teruggekomen van een achterstand en hebben karakter getoond. Maar we staan wel weer met lege handen.” Of de bondscoach die vorig jaar de EK-finale haalde zelf nog zijn conclusies verbindt aan de uitschakeling in de kwartfinales? ,,Deze toernooien vragen een hoop van je en ik heb tijd nodig om te reflecteren. Dat is het enige juiste om te doen en hebben we na elke eindronde gedaan.”

Kane is door zijn treffer tegen titelverdediger Frankrijk nu wel gedeeld topscorer van de Engelse nationale ploeg met 53 doelpunten. Hij deelt het record nog met Wayne Rooney. Ook hij reageerde. ,,Houd je hoofd omhoog, Harry.”

Bij Gary Neville moest niet Kane, maar de Braziliaanse arbitrage het ontgelden. In Engeland is er namelijk nog altijd verontwaardiging over de strafschop die hun ploeg níét kreeg in de eerste helft. ,,Hij floot een absolute nachtmerrie van een wedstrijd, wat een lachwekkende scheidsrechter. Mensen zullen zeggen dat ik naar excuses zoek, maar hij is gewoon een hele slechte scheidsrechter", aldus de oud-international en voormalig assistent-bondscoach bij ITV.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

WK VOETBAL Nieuws Speelschema Uitslagen Video & Podcast Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Check hier alles over het WK voetbal in Qatar, met het laatste nieuws en het speelschema van Oranje, het speelschema, de premiumverhalen, columns, video’s en podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.