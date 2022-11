Curieuze goal helpt Portugal aan zege op Uruguay en aan plek in achtste finales

Daar zal Ronaldo het ongetwijfeld niet mee eens zijn. De onlangs bij Manchester United vertrokken steraanvaller dacht zijn tweede treffer van het WK te maken, maar kwam uiteindelijk niet op het scoreformulier. Desondanks zal de aanvoerder tevreden zijn met het resultaat. Dankzij de curieuze goal is Portugal na Frankrijk en Brazilië namelijk het derde land dat na twee pouleduels verzekerd is van een ticket naar de knock-outfase. Dat werd helemaal duidelijk toen Bruno Fernandes na hands in de blessuretijd vanaf elf meter mocht aanleggen en beheerst ook zijn tweede treffer van de avond nog maakte: 2-0.

Beide ploegen deelden in de openingsfase speldenprikjes van afstand uit, waarvan de keepers niet bepaald wakker lagen. Hoewel Portugal veruit het meeste balbezit had, was de grootste kans voor rust van Rodrigo Bentancur. De middenvelder van Uruguay kwam plotseling oog in oog met de keeper, maar zijn inzet werd gekeerd.



Portugal was aanvallend onmachtig. De ploeg van bondscoach Fernando Santos, die kort voor rust de geblesseerde linksback Nuno Mendes in tranen het veld zag verlaten, schoot tot het begin van de blessuretijd slechts eenmaal tussen de palen: dat was bij de openingsgoal.