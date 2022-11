Denzel Dumfries krijgt lachers op zijn hand: ‘Ik sluit me aan bij de bondscoach, dat lijkt me verstandig’

Het duo kreeg de vraag wat er van tegenstander Ecuador werd verwacht. ,,Het is een tegenstander die nog meer georganiseerd is dan Senegal, met nog slimmere spelers", reageerde Van Gaal. ,,Dat maakt het moeilijker voor ons.”

,,Ik sluit me aan bij de bondscoach", vervolgde Dumfries. Om daar met een glimlach aan toe te voegen: ,,Dat lijkt me ook verstandig.” Van Gaal kon de kwinkslag van zijn rechtsback wel waarderen en ook de aanwezige verslaggevers kon een lach niet onderdrukken.

Even later werd de aanwezige fotografen verzocht te stoppen met het maken van foto's. Vooraf werd al verteld dat ze alleen de eerste vijf minuten welkom waren. Van Gaal vroeg een van de aanwezigen vervolgens of hij klaar was. Toen die ontkennend antwoordde, regelde de bondscoach wat extra tijd. ,,Denzel is heel knap, dus de fotograaf wil twee minuten extra", zei hij tegen de persdame. Die ging mee in het verzoek.