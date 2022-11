Ecuador ziet kans om Oranje pijn te doen: ‘Nederlaag Argentinië echt niet de laatste verrassing’

,,Ondanks de zege van Nederland ging de wedstrijd echt gelijk op”, vertelde de keeper in een volle perszaal met veelal Ecuadoraanse journalisten, voorafgaand aan de training op de velden van Mesaimeer SC in Doha. ,,Er zijn manieren om ze pijn te doen.”

De 35-jarige Galíndez, die sinds dit jaar in eigen land speelt voor S.D. Aucas uit Quito, verwees naar de nederlaag van Argentinië eerder op dinsdag tegen Saudi-Arabië (2-1). ,,Argentinië was 36 wedstrijden lang ongeslagen, meer dan drie jaar achtereen. Je hebt geen garanties. Wij speelden eind maart met 1-1 gelijk tegen ze, toen hadden we eigenlijk ook moeten winnen. De nederlaag van Argentinië zal echt niet de laatste verrassing van dit WK zijn.”

Volledig scherm Hernán Galíndez viert feest na de winst op Qatar. © AFP

Ecuador ging zelf met niet al te veel vertrouwen naar Qatar. Het elftal van trainer Gustavo Alfaro uit Argentinië krijgt weinig doelpunten tegen, maar scoort zelf ook moeizaam. Tegen Qatar stond de 33-jarig Enner Valencia van Fenerbahçe met twee doelpunten op. De aanvaller was bij het WK van 2014 tegen Brazilië al drie keer trefzeker. Valencia viel in de slotfase van de ontmoeting met Qatar uit, maar hij lijkt op tijd fit voor Oranje.

,,Niet iedereen had gedacht dat we nu al 3 punten zouden hebben”, aldus Galíndez, die even vreemd opkeek toen de naam van Andries Noppert door een Nederlandse journalist werd genoemd. Van zijn collega van het Nederlands elftal, die maandag tegen Senegal verrassend zijn debuut maakte als international, had hij duidelijk nog nooit gehoord.

Ecuador hoopt zich bij de vierde WK-deelname voor de tweede keer voor de knock-outfase te kwalificeren. In 2006 in Duitsland gebeurde dat voor het eerst. Engeland was toen in de achtste finales met 1-0 te sterk. Bij het WK-debuut in 2002 en bij het WK van 2014 strandde de Ecuadoranen in de groepsfase. ,,Natuurlijk, het zal een zware wedstrijd worden tegen Nederland”, zei Galíndez. ,,Maar zij zullen ons met respect behandelen. We hebben nog twee wedstrijden de kans om de volgende ronde te bereiken.”

WK VOETBAL Nieuws Speelschema Uitslagen Video & Podcast Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Check hier alles over het WK voetbal in Qatar, met het laatste nieuws en het speelschema van Oranje, het speelschema, de premiumverhalen, columns, video’s en podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.