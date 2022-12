Emiliano Martínez krijgt lachers op zijn hand met opmerking over Louis van Gaal

De festiviteiten na de wereldtitel zijn in Argentinië nog altijd in volle gang en Emiliano Martínez steelt de show. De omstreden doelman zorgde de afgelopen week met zijn acties voor de nodig consternatie en vond het tijdens een huldiging in Mar de Plata nodig over de rug van Louis van Gaal te scoren bij het publiek.

,,Ik herinner me nog dat de bondscoach van Nederland voor de wedstrijd tegen ons onze spelers bekritiseerde, onze aanvoerder en Angel Di María", aldus Martínez op het podium in zijn geboortestad. ,,Hij zei dat zij zouden gaan winnen als het op strafschoppen zou aankomen. De waarheid is echter anders.” De doelman zelf vond zijn opmerking erg geslaagd en ook vanuit het massaal aanwezige publiek klonk veel gelach.

De uitspraken van Van Gaal tijdens het WK zijn niet helemaal goed aangekomen bij de doelman. De bondscoach van Oranje was juist complimenteus over Di Maria, ondanks dat de Argentijn hem ‘de slechtste coach uit zijn loopbaan’ had genoemd. Daarnaast zei Van Gaal dat hij hoopte door de speciale voorbereiding een voordeel te hebben bij de strafschoppen, niet dat Nederland die wel even zou winnen.

Obscene gebaren

Martínez haalde eerder het nieuws met zijn obscene gebaar met zijn trofee voor beste doelman van het WK, vervolgens verklaarde hij Kylian Mbappé dood tijdens het feest in de kleedkamer en maakte hij tijdens de huldiging in Buenos Aires obscene gebaren met een pop waar het gezicht van Mbappé op geplakt was.

Volledig scherm Emiliano Martínez deelt handtekeningen uit. © AFP

