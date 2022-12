Engeland heeft Sterling terug voor duel met ‘grootste uitdaging’ Frankrijk

,,Dit wordt de grootst mogelijke test voor ons”, zei Southgate. ,,Frankrijk is de regerend wereldkampioen, een uitstekende ploeg met heel veel individuele talenten. Het is voor ons een geweldige uitdaging om het tegen dit team op te nemen. We zijn klaar om te strijden voor een plek in de halve finales.”

Bij Engeland keerde Raheem Sterling vrijdag terug op het trainingsveld. De vleugelspits van Chelsea ontbrak zondag in het duel met Senegal (3-0) in de achtste finales. Sterling was teruggekeerd naar huis, omdat daar was ingebroken. Volgens Southgate kan Sterling zaterdag spelen tegen Frankrijk. ,,Het is geweldig dat Raheem terug is. Hij wilde vandaag heel graag weer trainen. Ik moet nog nadenken over welke rol hij zaterdag kan spelen.”