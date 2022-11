Familie van Andries Noppert geniet na: ‘Gevierd met een biertje, maar om zes uur weer op’

In het Friese Joure geniet de familie Noppert van het onwerkelijke WK-verhaal van Andries, de meest besproken international van Oranje . Al is snel duidelijk van wie de doelman zijn nuchterheid heeft.

De familie Noppert keek gisteren in klein gezelschap naar dé wedstrijd van Andries’ zijn carrière. Tot nu dan, want na zijn prima optreden tegen Senegal gaat de WK-droom van de keeper van Heerenveen vrolijk verder. In het ouderlijk huis van Andries zaten moeder Lucie, vader Fokko en broer Anne met zijn vrouw en kinderen voor de buis. Gespannen, ja natuurlijk.

Maar vooral genietend. ,,De laatste uurtjes voor de wedstrijd werd ik wel echt zenuwachtig,’’ zegt zijn broer Anne. ,,Je hoopt vooral dat hij geen gekke fratsen uithaalt. Dat is goed gekomen. Andries heeft het goed gedaan. De wedstrijd zelf was natuurlijk geen spektakel.’’

Antiheld

De selectie van Oranje raakt niet uitgesproken over Noppert. Davy Klaassen: ,,Andries is gewoon echt een mooie gast, die niet alleen goed kan keepen, maar die ook buiten het veld echt iets toevoegt aan deze groep. Iedereen mag hem enorm graag.’’

Maar ach, wat geeft het. Niks natuurlijk. ,,Ik heb hem na de wedstrijd proberen te bellen, maar hij had geen bereik ofzo. Pas uren later heb ik hem aan de lijn gehad. Toen hadden we thuis al wel een lekker biertje op hoor. Maar ook weer niet te gek. Het wekkertje ging weer om zes uur. Ik werk bij een bedrijf dat trappen maakt in woningen. Het leven gaat natuurlijk gewoon door.’’

Het verhaal is bijna te mooi om waar te zijn. De nu 28-jarige Noppert leidde een vrij anoniem profbestaan, maar bloeide vorig jaar bij Go Ahead Eagles op en verdiende een transfer naar SC Heerenveen. Tot ieders verrassing, ook voor hemzelf, kwam hij in beeld bij Oranje en is Noppert nu zelfs eerste keeper. Een paar jaar geleden zat hij nog met vader Fokko aan de keukentafel.

Het gespreksonderwerp? Moet je dat nu allemaal nog wel willen, dat profleven zo zonder veel perspectief. Noppert zette door, met terugwerkende kracht de beste beslissing van zijn leven. Vader Fokko is vriendelijk aan de telefoon, maar hoeft niet op de voorgrond. Het geniet liever in stilte. Een familiedingetje. ,,Nuchter he,’’ zegt broer Anne. ,,Zoals Nederland Andries nu leert kennen, zo is hij ook echt. En zo zijn wij als familie ook. Maar we zijn maar wat trots op hem hoor.’’

