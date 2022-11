Fans gaan tijdens WK in Qatar ‘proefslapen’ in flats voor arbeidsmigranten

Staats­hoofd naar Qatar? In het buitenland doen ze minder moeilijk

Moet de koning naar Qatar? Nederland is er nog lang niet over uit. In het buitenland doen ze er doorgaans een stuk minder moeilijk over, blijkt uit een rondgang langs correspondenten, van België tot Brazilië: ,,Hier is de belangrijkste vraag of we weer wereldkampioen worden.’’

21 oktober