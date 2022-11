FC Barcelona lost Bayern München af als hofleverancier in Qatar na blessures Mané en Gayà

Column Sjoerd Mossou | Ook de Arabische wereld heeft een diepgewor­tel­de, fascineren­de voetbalcul­tuur

Columnist Sjoerd Mossou verblijft sinds dinsdag in Qatar, waar het nog even wennen is aan een voetbalsfeer die wij in Europa niet gewend zijn. ,,We zijn geneigd om álles aan dit WK en aan Qatar lelijk te vinden, maar wij Europeanen hebben geen monopolie op voetballiefde.”

8:44