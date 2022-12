Franse tv-zender blundert en stopt uitzending te vroeg: kijkers zien niet dat 1-1 tegen Tunesië wordt afgekeurd

Cody Gakpo blijft de enige speler die écht gloed geeft aan dit nog zo fletse Oranje

Het spel was wederom moeizaam, al slaagde het Nederlands elftal wél in zijn missie: de groepswinst is binnen na de 2-0 zege op het zwakke gastland Qatar. Het goede nieuws zat ’m vooral in details, maar óók in Cody Gakpo, die op dit WK de wereld verovert.

30 november