Hamstringblessure houdt Frenkie de Jong en Memphis Depay voorlopig aan de kant bij Barcelona

Hoe lang beide spelers uit de roulatie zijn, is nog niet duidelijk. Uit onderzoeken bleek vandaag dat De Jong en Depay kampen met hamstringklachten, zo laat Barcelona weten in een medisch communiqué. Die kwetsuur hielden ze over aan de interland tegen Polen, die vorige week met 0-2 werd gewonnen. De Jong werd in dat duel in Warschau al in de rust uit voorzorg naar de kant gehaald, Depay werd een kwartier voor tijd gewisseld.

Bij de De Jong is sprake van een verrekking in een van de spieren in zijn linkerdijbeen. Depay heeft ook last van zijn linkerdijbeen, maar van een andere spier. Barcelona zegt niets over hoe lang de middenvelder en de aanvaller zijn uitgeschakeld. ,,Het verloop van hun herstel bepaalt wanneer ze hun rentree kunnen maken”, aldus de Catalaanse club op zijn website.

Beide spelers ontbraken zondag in de wedstrijd tegen België (1-0). Louis van Gaal maakt zich vooralsnog niet veel zorgen. De bondscoach van Oranje liet voor het laatste groepsduel in de Nations League weten ervan uit te gaan dat zowel De Jong als Depay het WK haalt.

Volgens van Van Gaal zijn beide spelers in principe zeker zijn van een plek in de selectie voor het WK in Qatar, dat op 20 november begint. ,,Ze hebben zoveel voor ons betekend in de kwalificatie en ook weer in de Nations League. Ik hoop dat ze fit zijn voor het WK. Want ik heb wel tegen ze gezegd: als je niet fit bent, ga je niet mee. We zijn geen revalidatiecentrum.”