‘Hoe je een van de meest historische foto’s ooit kunt verpesten’: emir drapeert Messi in Qatarees gewaad

Lionel Messi mocht gisteren eindelijk hét moment waarop hij z'n hele carrière heeft gewacht beleven: de wereldbeker omhoog houden voor Argentinië. Messi deed dat in een opvallend zwart gewaad, dat hij kreeg aangemeten door emir Tamim bin Hamad Al Thani. Het gaat om een bisht, een traditioneel kledingstuk in Qatar dat al duizenden jaren deel uitmaakt van de plaatselijke cultuur. Vroeger droegen Arabische strijders het na een overwinning, vandaag de dag ook de koninklijke familie van Qatar. Het is een symbool voor royaliteit en weelde en wordt enkel voor speciale gelegenheden gedragen. Vergelijk het met een stropdas.

Was het echt een manier om Messi te eren na zijn ultieme triomf? Of gewoon een opportunistische poging van het land om zichzelf in de spotlights te zetten? Veel voetballiefhebbers en ex-spelers denken het laatste. In televisiestudio’s regende het kritiek op de FIFA en Qatar. ,,Een schande dat ze het Argentijnse shirt van Messi bedekken voor dit moment”, vond BBC-presentator Gary Lineker. ,,Je pakt een heel groot moment af van de speler”, trad ex-voetballer Bastian Schweinsteiger hem bij in de studio van de Duitse ARD. ,,Doe zoiets later in de kleedkamer. Ik denk ook niet dat Messi er zelf blij mee was. Geen geslaagde actie, in mijn ogen.”