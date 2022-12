Hoewel Qatar streng-islamitisch is, vind je in dit land alles wat Allah verboden heeft

Louis van Gaal haalt Dick Advocaat erbij als hij naar toekomst wordt gevraagd: ‘Die is nog ouder dan ik’

Waar Louis van Gaal een aantal maanden geleden nog duidelijk stelde dat het Nederlands elftal zijn laatste klus als trainer was, erkende hij vandaag in Qatar opnieuw dat dat nog niet helemaal zeker is. Op de persconferentie richting het WK-kwartfinaleduel met Argentinië haalde hij de 75-jarige Dick Advocaat aan als voorbeeld.

