In de schijnwerpers: Antoine Griezmann (31), uitblinker in de schaduw van Mbappé en Giroud

Het WK voetbal in Qatar is aangekomen bij de beslissende fase. Spelers en coaches van vier landen hopen nog op de wereldtitel. Onder hen Antoine Griezmann (31), die buiten de schijnwerpers een uitstekend toernooi speelt.

Sterspeler Kylian Mbappé, all-time topscorer Olivier Giroud of recordinternational Hugo Lloris: allemaal kregen ze dit WK met hun prestaties en mijlpalen de aandacht op zich gevestigd. Tegelijkertijd speelt Antoine Griezmann in dienst van de ploeg een magnifiek toernooi. Hoog tijd om ook de cijfers van de Atlético Madrid-aanvaller erbij te pakken, want ook die mogen er zijn.

Cijfers

18: Antoine Griezmann gaat tegen Marokko zijn achttiende WK-wedstrijd spelen. Daarmee gaat hij Fabien Barthez en Thierry Henry (allebei 17) definitief voorbij. Hugo Lloris staat nu op achttien WK-wedstrijden en krijgt tegen Marokko dus WK-duel nummer negentien op zijn naam. Daarmee is de Franse doelman de enige die Griezmann voor blijft.

72: Op 13 juni 2017 speelde Frankrijk voor het laatst een wedstrijd zónder Antoine Griezmann. Sindsdien speelden Les Bleus liefst 72 wedstrijden op rij mét Griezmann in de gelederen.

Volledig scherm Antoine Griezmann. © AD

1: Scoren tegen de Marokkaanse doelman Yassine Bounou: dat lukte dit WK alleen Nayed Aguerd, nota bene zijn eigen verdediger. Antoine Griezmann weet echter ook hoe het is om te scoren tegen de huidige doelman van Sevilla. Griezmann speelde in La Liga zes keer tegen de Marokkaanse doelman en scoorde in die wedstrijden één keer (Atlético Madrid - Girona 1-1, 2017/2018). In totaal won Griezmann één keer van de doelman (dit seizoen met Atlético Madrid tegen Sevilla), vier keer werd het gelijk en één keer won Bounou.

115/42: Antoine Griezmann staat al op liefst 115 interlands. Met zijn 116de komt hij op gelijke hoogte met Marcel Desailly. Alleen Hugo Lloris (143), Lilian Thuram (142), Thierry Henry (123) en Olivier Giroud (118) hebben er nog meer. Qua doelpunten doet Griezmann het ook bepaald niet slecht. Met 42 goals staat hij derde op de ranglijst van all-time topscorers, achter Giroud (53) en Henry (51).

Programma

Het was Brazilië dat in 1958 en 1962 twee keer achter elkaar wereldkampioen werd. Sindsdien lukte het een land nooit meer om de wereldtitel te prolongeren. Lukt dat Frankrijk dit jaar wel? Dan moeten ze eerst langs dé verrassing van het toernooi: Marokko. België, Kroatië, Canada, Spanje en Portugal: ze kregen het allemaal niet voor elkaar om de Marokkanen te verslaan. De enige tegengoal? Dat was een eigen doelpunt van Nayef Aguerd tegen Canada. Krijgt Frankrijk het wél voor elkaar om het sprookje van Hakim Ziyech en zijn teamgenoten te beëindigen?

Volledig scherm Frankrijk - Marokko © AD

