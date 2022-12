In de schijnwerpers: ‘Supersub’ Ritsu Doan wil geschiedenis schrijven met Japan

Nooit plaatste Japan zich voor de kwartfinale van een WK. In 1998 deed Samurai Blue voor het eerst mee met een WK. Sindsdien waren ze elk WK van de partij, maar het eindstation was áltijd de groepsfase of de achtste finale. In 2002, het WK in eigen land, was Turkije te sterk bij de laatste zestien, in 2010 werd er na strafschoppen van Paraguay verloren en op het vorige WK in Rusland werd Japan eruit geknikkerd door de Belgen. Nu is Kroatië de tegenstanders in de achtste finale.