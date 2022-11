Iraanse sporters willen eigen land verbannen van WK voetbal: ‘Wat is het verschil met Rusland?’

Sporters in Iran doen een oproep om het land te verbannen van het WK voetbal. De (oud-)atleten leven in ballingschap en hebben wereldvoetbalbond FIFA gevraagd om een streep te zetten door de deelname van hun land.

De groep, bestaande uit onder anderen (voormalige) kampioenen in sporten als karate, judo en worstelen, heeft de FIFA onlangs een brief gestuurd met de eis om hun land te weren van het toernooi.

,,Iran is anders dan elk ander land”, verklaarde worstelbondscoach Sardar Pashaei tegenover Reuters. ,,Een voetbalbond moet onafhankelijk zijn, maar in Iran is het één grote grap. Alles wordt gecontroleerd door de Revolutionaire Garde, die door de Verenigde Staten zijn aangemerkt als terroristische groep.”

,,We hebben contact gezocht met de FIFA en we hebben gezegd, nu is het genoeg. We geloven dat Iran demonstranten aan het doden is. Het land moet verbannen worden tot we een democratisch land hebben zoals elk ander land in de wereld.”

De groep (oud-)sporters noemt naast de reactie op de massale protesten in Iran ook het feit dat het land Rusland zou voorzien van drones na de inval in Oekraïne. ,,Wat is het verschil tussen Iran en Rusland? Rusland heeft Oekraïne aangevallen en mensen gedood, dus het was de juiste beslissing dat het is verbannen. Hetzelfde zou moeten gebeuren met Iran”, aldus Pashaei.

Iraanse voetbalinternationals spraken zich onlangs zich via sociale media uit tegen het geweld op vrouwen en demonstranten in hun land. Onder hen ook Feyenoorder Alireza Jahanbakhsh.

Het WK begint op 20 november in Qatar. Iran speelt achtereenvolgens tegen Engeland, Wales en de Verenigde Staten.