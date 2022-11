Journalist uit Senegal steelt hart Louis van Gaal: ‘Dat vind ik nou echt leuk, jij krijgt een knuffel’

Denzel Dumfries en Louis van Gaal leken het prima naar hun zin te hebben op de persconferentie in aanloop naar het tweede groepsduel met Ecuador op het WK in Qatar. Er werd flink gelachen door de twee én de zaal. De afsluiting was helemaal mooi.

Het duo kreeg de vraag wat er van tegenstander Ecuador werd verwacht. ,,Het is een tegenstander die nog meer georganiseerd is dan Senegal, met nog slimmere spelers", reageerde Van Gaal. ,,Dat maakt het moeilijker voor ons.”

,,Ik sluit me aan bij de bondscoach", vervolgde Dumfries. Om daar met een glimlach aan toe te voegen: ,,Dat lijkt me ook verstandig.” Van Gaal kon de kwinkslag van zijn rechtsback wel waarderen en ook de aanwezige verslaggevers konden een lach niet onderdrukken.

Even later werd de aanwezige fotografen verzocht te stoppen met het maken van foto's. Vooraf werd al verteld dat ze alleen de eerste vijf minuten welkom waren. Van Gaal vroeg een van de aanwezigen vervolgens of hij klaar was. Toen die ontkennend antwoordde, regelde de bondscoach wat extra tijd. ,,Denzel is heel knap, dus de fotograaf wil twee minuten extra", zei hij tegen de persdame. Die ging mee in het verzoek.

Topsportklimaat

,,Het teamproces zit in een stijgende lijn”, vertelde Dumfries. ,,Daar heeft de bondscoach veel aan bijgedragen. Hij houdt ons scherp en geeft vertrouwen en duidelijkheid. Hij zegt eerlijk wat er beter moet. Dan ontstaat er een topsportklimaat in de ploeg, dat iedereen vooruit wil.”

Van Gaal hoorde de woorden met plezier aan. ,,Kijk, daarom hebben we Denzel nou meegenomen naar deze persconferentie.”

Verslaggever uit Senegal

Volledig scherm Louis van Gaal knuffelt de verslaggever uit Senegal © FIFA

Tegen het einde kwam een journalist uit Senegal met een opmerkelijk verhaal. Hij vertelde dat hij pas net was begonnen en dat hij geen vraag had, maar alleen maar wilde zeggen dat hij enorm veel bewondering had voor Van Gaal. ,,Ik vind het heel mooi dat je dat zegt", reageerde de bondscoach. ,,Dat meen ik echt. Wij gaan dadelijk even knuffelen.” Van Gaal hield woord en stapte na afloop de zaal in voor een knuffel, een praatje en een foto met de jongeman.

De bondscoach had ook complimenten voor de persdame. ,,Je was geweldig", zei hij na afloop. Voor aanvang van de persconferentie klaagde hij nog dat het oortje dat hij voor de vertaling had gekregen, voor zijn mindere oor was. ,,Dat was de vorige keer ook al zo.”

Vier dagen eerder waren er soortgelijke taferelen te zien in het Qatar National Convention Centre. Na de persconferentie voor het duel met Senegal stapten meerdere journalisten richting het podium om een foto met Van Gaal te maken of om hem een hand te geven.

Het Nederlandse elftal won het eerste groepsduel in Qatar met 2-0 van Senegal en trainde eerder vandaag met een fitte selectie. Van Gaal deelde de nodige complimenten uit.

