Kroatië toont veerkracht na valse start, WK-droom Canada na groepsfase voorbij

Maar de manier waarop het Canada lukte om België bij vlagen af te bluffen: dat zat er tegen vice-wereldkampioen Kroatië niet in. Het elftal van spelbepaler Luka Modric, dat in de openingswedstrijd was blijven steken op 0-0 tegen Marokko, kantelde de wedstrijd geleidelijk.

Tussendoor had Marko Livaja zijn land vlak voor rust terecht op voorsprong geschoten. Het energieke voetbal waarmee Canada tegen België indruk had gemaakt, was toen al nauwelijks meer terug te zien. En in de tweede helft had Kroatië nog een stuk verder kunnen uitlopen. Met dank aan de Canadese goalie Milan Borjan, geboren in Kroatië maar met zijn familie gevlucht naar Canada vanwege de Kroatische Onafhankelijkheidsoorlog, bleef de schade beperkt. Alleen in blessuretijd moest hij nog een keer vissen toen het achterin helemaal open lag bij Canada en invaller Lovro Majer kon profiteren.