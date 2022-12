Lachende Andries Noppert: ‘Of ik de slechtst betaalde speler bij Oranje ben? Jazeker, 100 procent’

,,Dat vind ik natuurlijk prachtig en het blijft een bijzonder verhaal dat ik hier sta’’, zegt Noppert in aanloop naar dat duel. ,,Maar ergens raak je er ook al aan gewend. Of het nou bij Heerenveen is of bij Oranje tegen Argentinië en Messi; ze verwachten dat je de ballen tegenhoudt. In die zin verandert er niks.’’

Drie weken is de broodnuchtere Fries nu in Qatar. Is er al een moment van reflectie geweest, even een moment van stilstaan bij hoe alles gaat? ,,Nee, om eerlijk te zijn niet. Je wordt gewoon geleefd. Om de paar dagen een wedstrijd, besprekingen, rusten. Al ben ik totaal geen man voor dat laatste. Als andere spelers een dutje doen 's middags op de kamer, loop ik maar wat heen en weer te drentelen in het hotel. Laat mij maar bezig zijn. Maar ook genieten vind ik lastig. Ik denk dat het pas na dit WK tot me gaat doordringen hoe mooi t écht is geweest.’’

Na dat toernooi keert Noppert in principe ‘gewoon’ terug naar zijn club, SC Heerenveen. In Friesland hebben ze dan misschien wel een wereldkampioen onder de lat staan. Of een doelman die een medaille won op een WK.

Het lijkt logisch dat er inmiddels interesse is van andere clubs. ,,Nou, ik weet in elk geval nergens van. Joh, daar denk ik ook nog helemaal niet over na. Wat er wel of niet kan gebeuren met mij na dit WK zien we wel. Heerenveen kan contractueel bepalen wat ze met mij willen. Eerst maar eens hier zo ver mogelijk komen. We gaan zo weer beelden kijken van Argentinië.’’

Na een vrije dag op maandag pakken Noppert en Oranje later vandaag de draad weer op met de eerste gerichte groepstraining richting het kwartfinaleduel. Die vrije dag brachten de spelers door op een luxe jacht. ,,Ik ben bang dat ik nooit meer op zo’n bootje zal komen’’, grijnst Noppert. ,,In de zin van: zo’n luxe ding. Da’s normaal helemaal niet mijn wereld, je moet ook dicht bij jezelf blijven hè.’’

De vraag of hij eigenlijk de slechtst betaalde speler is in de Oranje-selectie beantwoordt de Friese goalie schaterlachend. ,,Jazeker, 100 procent. Mogen mensen gerust vragen hoor. Geen probleem. Lijkt me ook nogal logisch.’’

