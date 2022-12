Lezers vol vertrouwen: 70 procent ziet Oranje Messi en co verslaan en halve finale WK bereiken

Het vertrouwen van onze lezers in het Nederlands elftal is groot. Maar liefst 70 procent denkt dat Oranje vanavond te sterk is voor Argentinië en zo de halve finale van het WK in Qatar gaat bereiken.

Op de vraag wie de winnaar wordt van Nederland - Argentinië antwoordt meer dan twee derde van de ruim 50.000 stemmers dat de mannen van Louis van Gaal gaan winnen.

Sportdatabureau Nielsen’s Gracenote concludeert uit de verzamelde data dat de kwartfinale het eindstation is voor Oranje. De kans dat tegenstander Argentinië de kwartfinale wint, is volgens Gracenote 58 procent. Nederland staat op 42 procent kans.

De stemmers denken verder dat Brazilië te sterk zal zijn voor Kroatië (89 procent om 11 procent), Marokko het niet redt tegen Portugal (32 om 68) en Engeland tekort komt tegen Frankrijk (23 om 77). Hier kun je zelf je stem uitbrengen.

Titelfavoriet voor WK Qatar

De kans dat het Nederlands elftal over anderhalve week met de wereldtitel Qatar verlaat, is volgens Nielsen’s Gracenote wel weer iets verder toegenomen. Het sportdatabureau gaf Oranje na de tweede groepswedstrijd tegen Ecuador (1-1) nog 7 procent kans, na het laatste pouleduel met Qatar (3-1) was dat 9 procent en nu alle achtste finales voorbij zijn, is dat opgelopen tot 11 procent. Niet zo gek, omdat er telkens minder kandidaten zijn.

Volledig scherm Kansen van de landen die nog actief zijn op dit WK. © Gracenote

Brazilië is favoriet voor de titel, vanaf het begin al. De vijfvoudig wereldkampioen uit Zuid-Amerika staat, na de berekeningen na de achtste finales, op 25 procent kans. Daarna volgt Argentinië met 20 procent, Portugal met 13 procent, Frankrijk en Nederland met 11 procent, Engeland met 10 procent, Marokko met 6 procent en Kroatië met 5 procent.

Gracenote ging na de groepsfase nog uit van een finale tussen Brazilië en Spanje. Na de nederlaag van de Spanjaarden na strafschoppen tegen Marokko, is volgens het databureau nu Brazilië tegen Portugal de meest logische eindstrijd.

Voorspelde finale van het WK 2022

Frankrijk heeft dan over z’n geheel gezien wel iets meer kans dan Portugal op de titel, in de cijfers van de onderlinge ontmoetingen valt het net uit in het voordeel van de Portugezen. Gracenote voorziet een halve finale tussen Frankrijk en Portugal en geeft de Fransen 49 procent kans op winst en Portugal 51 procent.

In de finale is Brazilië dan weer de grote favoriet, met 64 procent. De kans dat Portugal de finale wint, is 36 procent.

Hoewel Oranje dus niet de favoriet is tegen Argentinië, heeft Louis van Gaal zijn strijdplan al klaar voor vrijdag.

