LIVE WK 2022 | Al-Khelaïfi vindt kritiek op Qatar ‘niet fair’, Varane kan meedoen tegen Australië

Louis van Gaal die het toneel stilzwij­gend en ongezien verlaat? Volstrekt ondenkbaar

Het WK in Qatar wordt het laatste kunstje van Louis van Gaal (71), Nederlands kleurrijkste bondscoach aller tijden. In het beste geval wordt het een iconisch afscheid, in het slechtste geval zal het donderen en bliksemen. Onvergetelijk wordt het sowieso.

19 november