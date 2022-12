LIVE WK 2022 | Laatste training Oranje voor duel met VS, Vertonghen denkt nog niet aan afscheid

Marokko plaatst zich voor het eerst in 36 jaar voor achtste finales WK

Marokko heeft zich voor het eerst in 36 jaar geplaatst voor de achtste finales van het WK. Mede dankzij Hakim Ziyech rekenden de Leeuwen van de Atlas af met Canada, waardoor groepswinst zelfs een feit is. Knokkend trok Marokko na rust de zege over de streep: 1-2. België bleef tegen Kroatië steken op 0-0 en is uitgeschakeld.

