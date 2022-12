LIVE WK 2022 | Oranje in kwartfinale gesteund door 1400 fans, Noppert ineens razendpopulair op Insta

In de schijnwer­pers: Ivan Perisic na heldenrol in fraai rijtje met Cristiano Ronaldo, Lionel Messi en Wesley Sneijder

Het WK voetbal in Qatar is aangekomen bij de beslissende fase. Spelers van acht landen hopen nog op de wereldtitel. Onder hen Ivan Perisic (33), die met zijn goal tegen Japan van cruciale waarde was in de achtste finales.

7 december