LIVE WK voetbal 2022 | Oranje heeft 7 procent kans op wereldtitel, arbeiders komen balletje trappen

Euforisch, teleurge­steld en uitgerust: Oran­je-spe­lers melden zich met gemengde gevoelens in Zeist

De internationals van het Nederlands elftal hebben afgelopen weekend de eerste seizoenshelft met hun clubs afgesloten. Over een week begint Oranje al aan het WK in Qatar. De een pakte zijn koffers met een lach op zijn gezicht, de ander nam afscheid in mineur. Deze site maakt een rondje langs de competities om te kijken wat de 26 spelers afgelopen weekend hebben gedaan.

14 november