LIVE WK voetbal | Aftellen voor Oranje naar WK-kraker met VS: ‘In Louis we trust’

Het Nederlands elftal van Louis van Gaal is nog altijd ongeslagen dit WK en strijdt vanmiddag met de Verenigde Staten om een plek bij de laatste acht in Qatar. Mag Nederland blijven hopen op de wereldtitel, of gooien de Amerikanen roet in het eten? Om 16.00 uur wordt er afgetrapt, maar ook tot die tijd warmen we je alvast op in ons liveblog.