LIVE WK voetbal | Argentinië en Uruguay met 2000 kilo vlees naar Qatar, toch geen dagvergoeding voor fans

Louis van Gaal verspilt geen tijd in Qatar: Oranje staat bij 32 graden direct in de startblok­ken voor WK

Het eerste WK ooit in november en in het Midden-Oosten wordt vooral ook een kwestie van wie-went-het-snelst-aan-aparte-omstandigheden. Nederland speelt maandag al op dag twee van het toernooi tegen Senegal. Louis van Gaal heeft dus geen tijd te verliezen in zijn aanloop.

17 november