LIVE WK voetbal | België met de schrik vrij: VAR zet streep door penalty Kroatië

Christian Pulisic loopt bekkenkneu­zing op, maar stelt fans gerust: ‘Ik ben op tijd klaar voor duel met Oranje’

Christian Pulisic is niet bang dat hij zaterdag de WK-wedstrijd tegen het Nederlands elftal moet laten schieten. De aanvallende middenvelder van Chelsea maakte in de laatste groepswedstrijd tegen Iran het enige doelpunt (1-0), maar raakte daarbij ook geblesseerd en moest voor onderzoek naar het ziekenhuis in Qatar. Daar bleek Pulisic een bekkenkneuzing over te hebben gehouden aan het duel.

30 november