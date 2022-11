LIVE WK voetbal | Canada wil tegen Kroatië eerste WK-doelpunt ooit maken

Memphis Depay houdt de moed erin bij Oranje: ‘Zij waren beter, maar het komt wel goed’

Memphis Depay heeft na een halfuur tegen Senegal nu ook weer 45 minuten tegen Ecuador in de benen zitten. Dat was volgens de spits van Oranje dan ook meteen het enige positieve van het tweede WK-duel, dat eindigde in 1-1. Ook Steven Berghuis was zeer kritisch op het Nederlands elftal.

25 november