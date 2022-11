LIVE WK voetbal | Duitsland komt goed weg in openingsfase tegen Spanje, Neuer tikt bal tegen de lat

Met video Luis Enrique openhartig over seks: ‘Dat is volkomen normaal, maar een orgie lijkt mij niet ideaal’

Meerdere keren per week is Luis Enrique op het videokanaal Twitch te zien. Hier beantwoordt de bondscoach van Spanje vragen van supporters. Geen onderwerp blijft onbesproken. Ook vragen over seks gaat hij niet uit de weg. ,,Een orgie is niet ideaal.”

26 november