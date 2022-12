LIVE WK voetbal | FIFA onderzoekt gedrag Servië, einde WK voor Gabriel Jesus

LIVE WK voetbal | Brazilië heeft Neymar terug voor achtste finale tegen Zuid-Ko­rea, maar speelt hij ook?

Een onverwachte nederlaag tegen Kameroen kostte Brazilië nog bijna de groepswinst op het WK in Qatar. De sterren van bondscoach Tite staan weer op scherp voor de achtste finale en voelen zich gesterkt door de terugkeer van Neymar. De vraag is alleen nog of hij direct weer in de basis staat. Zuid-Korea wist dankzij een verrassende zege op Portugal door te dringen tot de knock-outfase. Vanaf 20.00 uur volg je het duel hier live.

