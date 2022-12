LIVE WK voetbal | Frankrijk topfavoriet bij wedkantoren, Marokko blijft de underdog

Met video Neymar evenaart Pelé maar weet na WK-drama nog niet of hij internatio­nal Brazilië blijft

Neymar weet nog niet of hij international van Brazilië blijft. Dat zei de 30-jarige aanvaller van Paris Sant-Germain, nadat hij met zijn land op het WK was uitgeschakeld door Kroatië. ,,Het is nog te vroeg om iets over mijn toekomst te zeggen.”

9 december