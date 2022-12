LIVE WK voetbal | Houdt Luka Modric met Kroatië Lionel Messi en Argentinië uit finale?

WK Voetbalpod­cast | ‘Die 2-2 van Weghorst was ongeloof­lijk, hoe kun je nou zo’n balletje geven’

Oranje is er niet in geslaagd de halve finale te halen van het WK Voetbal. Argentinië was na strafschoppen te sterk voor Nederland. Louis van Gaal neemt afscheid met een ongeslagen status op twee WK’s, maar geen titel. Over de strafschoppen, de goals van Weghorst, de scheidsrechter, de gele kaarten, Messi en onsportief gedrag praat Etienne Verhoeff in de AD Voetbalpodcast met Maarten Wijffels en Sjoerd Mossou.

10 december