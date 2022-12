LIVE WK voetbal | Kroatië verwacht nog geen afscheid Modric, Deschamps focust niet alleen op Messi

Het laatste weekeinde van het WK voetbal in Qatar is aangebroken. Vanmiddag om 16.00 uur staat het duel om de derde plaats tussen Marokko en Kroatië op het programma. Frankrijk en Argentinië bereiden zich ondertussen voor op de finale van morgen. Volg de hoofdpunten van het nieuws in ons liveblog.