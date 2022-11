LIVE WK voetbal | Kudus met Ghana op voorsprong tegen Zuid-Korea, verdediger Salisu scoort

Kroatië toont veerkracht na valse start, WK-droom Canada na groepsfase voorbij

Canada maakte indruk tegen België en scoorde vandaag het eerste WK-doelpunt uit de historie, maar is wel uitgeschakeld na een ruime nederlaag tegen Kroatië (4-1). De Kroaten strijden donderdag met België om een plek in de volgende ronde, terwijl Marokko het helemaal in eigen hand heeft tegen Canada in een verrassende en vermakelijke poule.

