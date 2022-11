LIVE WK voetbal | Lionel Messi begint jacht op wereldtitel met Argentinië tegen Saoedi-Arabië

Gouden Bal-win­naar Karim Benzema mist WK in Qatar, Franse bondscoach roept geen vervanger op

Het WK voetbal gaat vandaag van start zonder een wereldspeler. Karim Benzema, winnaar van de Gouden Bal, kampt met een spierblessure in zijn dijbeen en komt in Qatar niet in actie, zo meldt de Franse ploeg.

