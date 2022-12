LIVE WK voetbal | Ongewijzigd Kroatië moet in de achtervolging tegen energiek Japan

Japan en Kroatië staan tegenover elkaar in de achtste finales van het WK. Japan won in de poulefase al bijzonder knap van Duitsland en Spanje. Is Kroatië, dat in 2018 de WK-finale verloor, vandaag het volgende slachtoffer? De tussenstand in de tweede helft is 1-0 voor Japan en via dit liveblog mis je niets!