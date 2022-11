LIVE WK voetbal | Richarlison breekt de ban: Brazilië heeft verdiende voorsprong eindelijk te pakken

Ecuador maant in aanloop naar WK-duel met Oranje eigen fans tot rust: ‘Moeten onze emoties beheersen’

De voetbalbond van Ecuador (FEF) roept de supporters van het land op zich in te houden tijdens het duel met het Nederlands elftal in de groepsfase van het WK in Qatar. De FIFA stelde eerder een onderzoek in naar de spreekkoren van de fans tijdens de wedstrijd met het thuisland (2-0 zege) en de bond vreest voor boetes.

