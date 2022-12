LIVE WK voetbal | Spelers Australië willen door met Graham Arnold, ook Ronaldo doet ‘duivendans’

Vandaag worden de twee laatste duels in de achtste finales van het WK voetbal gespeeld. Om 16.00 uur treffen Marokko en Spanje elkaar, om 20.00 uur zijn Portugal en Zwitserland aan de beurt. In de loop van de middag is er een persconferentie met twee spelers van het Nederlands elftal en de training van Oranje staat voor 15.00 uur op het programma. Volg de ontwikkelingen in Qatar de hele dag in onderstaand liveblog.