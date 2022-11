LIVE WK voetbal | Stunt in de maak? Grote problemen voor België tegen Marokko na misser Thibaut Courtois

België stevent tegen Marokko af op een nederlaag. Na het povere spel tegen Canada, dat allerminst overtuigend was, hebben de Belgen nu moeite met Marokko, dat gelijkspeelde tegen vicewereldkampioen Kroatië. Nog voor het duel was begonnen, was er een opmerkelijke keeperswissel. Je volgt in ons liveblog of België vandaag ook afrekent met Marokko.