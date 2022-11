Louis van Gaal laat weinig los over opstelling: ‘Ga mijn kaarten niet op tafel gooien’

Mede daarom liet de bondscoach nagenoeg niets los over zijn opstelling en dus ook niet over Memphis Depay, die waarschijnlijk een helft meedoet tegen Ecuador. ,,Ik ga mijn kaarten niet zomaar op tafel gooien. Ik vind Ecuador een lastige tegenstander, dus ga niet zeggen wie wel en niet start. Ik weet ook niet of Enner Valencia morgen meedoet en dat scheelt een slok op een borrel.”

Tijdens de persconferentie vertelde Van Gaal dat Oranje voorafgaand en tijdens het duel met Ecuador niet met een politiek statement komt naar aanleiding van de OneLove-campagne en kreeg Denzel Dumfries de lachers op zijn hand. Ook de rechtsback verwacht morgen een lastige avond in Doha. ,,Ecuador heeft een goede ploeg, dat hebben we gezien tegen Qatar. Ze schromen de duels niet en we weten wat we kunnen verwachten. De focus moet echter op onszelf liggen. We moeten zuiverder zijn aan de bal. Als dat op orde is kunnen we tegen iedereen spelen.”