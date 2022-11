Louis van Gaal verklaart basisplaats voor Andries Noppert: ‘Natuurlijk is het een risico’

Louis van Gaal kiest tegen Senegal voor SC Heerenveen-doelman Andries Noppert tussen de palen. De 28-jarige sluitpost maakt zodoende in de openingswedstrijd van het WK voetbal zijn officiële debuut voor het Nederlands elftal. Dat was volgens Van Gaal geen moeilijke keuze.

Voor Van Gaal is het duidelijk waarom Noppert op doel staat. ,,Omdat hij normaal gesproken de ballen tegenhoudt. Dat is voor de keeper de eerste taak. En met zijn voeten is hij beter dan ik had verwacht.’’ Toch realiseert Van Gaal zich dat hij een doelman met weinig vlieguren voor de leeuwen gooit. ,,Maar alleen Cillessen had de ervaring om op een WK te spelen, met de rest is het verschil niet zo groot.’’

,,Het is natuurlijk van tevoren een risico’’, vervolgde Van Gaal voor de camera van de NOS. Maar ik heb de negentienjarige Edwin van der Sar ook opgesteld in een Champions League-duel (met Ajax tegen Auxerre, red.). Nu ben ik genoodzaakt om voor Noppert te kiezen, maar ik heb er alle vertrouwen in.’’ Noppert is de vijftigste speler die zijn Oranje-debuut maakt onder Van Gaal. Bovendien is hij de tweede Nederlandse speler ooit die zijn vuurdoop beleeft tijdens een WK: alleen Dick Schoenaker ging hem in 1978 voor.

Steven Berghuis en Matthijs de Ligt hebben eveneens een plek in de basis bemachtigd. ,,Ik denk dat we tegen dit soort tegenstanders meer profijt hebben van Matthijs en Steven. Matthijs brengt kopkracht met zich mee. Het is vandaag belangrijk dat onze organisatie goed is bij de tegenaanval, we moeten compact blijven staan en sober zijn in balbezit. In de omschakeling zijn ze gevaarlijk.’’

Van Gaal kreeg tot slot nog een vraag over het verbod van de FIFA op het dragen van de OneLive-band. ,,Wij hebben er alles aan gedaan om onze houding te presenteren. Dat wordt niet toegestaan door de FIFA. Het is niet zo dat het ten koste moet gaan van onze wereldtitel-doelen.’’

