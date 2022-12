Neymar in tranen: topfavoriet Brazilië laat zich op WK verrassen door Kroatië en kan naar huis

Wat routinier Dani Alves ook probeerde, de tranen bleven na de mokerslag vloeien bij Neymar. Halverwege de verlenging schoten zijn emoties de andere kant nog op. Compleet in extase, nadat hij Brazilië, door voorbeeld Pelé met zijn 77ste interlandgoal te evenaren, nog op koers hield voor de eerste wereldtitel in twintig jaar.

Daar liet zelfs Neymar de voorbije maanden alles voor wijken. Maar het ticket voor de halve finale liet Brazilië nog glippen in de verlenging, waarna het door missers van Rodrygo en Marquinhos als vierde opeenvolgende land op twee WK’s kennismaakte met de koelbloedige Kroaten en de in Qatar uitblinkende doelman Dominik Livakovic.

In vice-wereldkampioen Kroatië trof de door bookmakers tot WK-favoriet beschouwde Brazilië een tegenpool van de in de achtste finale snel gevloerde en naïeve Zuid-Korea. Nu zat het venijn juist in de staart. En dat was niet zo verwonderlijk, wetende dat de ervaren Kroaten juist georganiseerd en berekenend naar de kwartfinale slopen en zo ook snel de angel uit het avontuurlijke aanvalsspel van Brazilië haalden.

Heel even vonden de sterren voor rust het gaspedaal, toen Vinicius versnelde en zijn schot - na een combinatie met Richarlison - geblokt zag worden door talent Josko Gvardiol en sluitpost Livakovic van Dinamo Zagreb even later een slap schot van Neymar ving. In de tweede helft leek Brazilië alsnog uit de leunstand te schieten, maar als eerst een voorschot op de halve finale nemen, lukte nog niet omdat Neymar vrije teamgenoten negeerde en zelf in de afronding faalde.

De ingevallen Antony hielp Kroatië iets verder te laten wankelen, maar als de Seleçao de sluwe en beweeglijke triangel op het middenveld (Modric, Brozovic en Kovacic) eens te slim af waren, stuitten ze vaak op Gvardiol. En als ook de rots in de branding was gezien, bleek Kroatië in Livakovic nog een zeer betrouwbare keeper te hebben, bijvoorbeeld toen Vinicius en Lucas Paqueta kansrijk voor hem opdoken.

Zo sleepte Kroatië er een nieuwe verlenging uit. Was het tegen Japan nog zaak om daarin niet verrast te worden, daar joeg de degelijke ploeg van Zlatko Dalic tegen Brazilië nu zelf op een regelrechte stunt, gesterkt door de wetenschap dat het de laatste drie WK-barrages overleefde.

Tegen Denemarken, Rusland (2018) en Japan hoefde Kroatië ook minder grof geschut te ontwijken. Grof geschut? Ja, Tite wisselde halverwege de tweede helft zijn drie aanvallers die om Neymar heen stonden. Naast oud-Ajacied Antony, ijverig en behendig als in zijn beste Ajax-tijd, gaf ook Rodrygo de Goddelijke Kanaries weer vleugels.

Van de extra aandacht die de Kroaten de flanken gaven, profiteerde Neymar. Even daarvoor verzuimde Marcelo Brozovic het fraaie hoogstandje waarmee Bruno Petkovic twee Brazilianen het bos in stuurde, te promoveren tot openingstreffer. Dat deed Neymar wel toen hij in het centrum weer eens wat ruimte vond en met hulp van kaatsers Rodrygo en Paqueta langs de cipiers van Kroatië gleed, ook doelman Livakovic omspeelde en de bal in het dak van het doel duwde.

De ster van PSG en Brazilië, medespelers, reserves en stafleden waren door het dolle heen. Neymar werd in de hoek door de complete selectie besprongen, op doelman Alisson Becker en de languit in de middencirkel liggende Casemiro na.

Een strafschoppenreeks leek afgewend, tot in de bloedstollende verlenging Kroatië één keer de kans schoon zag om de massaal overgestoken Brazilianen in de counter pijn te doen. De vrije Mislav Persic trok vanaf links voor, en Petkovic sleepte er via Marquinhos, in de korte hoek een penaltyserie uit.

En door die mentale dreun en drie eerder gewonnen reeksen was Kroatië plots favoriet. En met die status wist de mogelijke tegenstander van Oranje dus wél raad.

