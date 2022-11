Oranje en andere landen zwichten voor druk FIFA: Virgil van Dijk en collega’s dragen OneLove-band niet

,,Wij staan voor de OneLove-boodschap en blijven die uitdragen, maar onze eerste prioriteit op het WK is de wedstrijden winnen. Dan wil je niet dat de aanvoerder de wedstrijd begint met het krijgen van een gele kaart. Daarom hebben we met pijn in ons hart als UEFA werkgroep, als KNVB en als team moeten besluiten om af te zien van ons plan”, luidt het statement van de KNVB.

De KNVB had eerder laten weten dat het een geldboete zou accepteren voor het dragen van de OneLove-armband. ,,Maar dat de FIFA ons op het veld wil straffen is nog nooit vertoond. Dit gaat in tegen de geest van onze sport, die juist miljoenen mensen verbindt. Wij gaan de komende tijd samen met de andere betrokken landen kritisch kijken naar onze relatie met FIFA.”

Vanuit Doha (waar Oranje om 17.00 uur tegen Senegal speelt) reageert secretaris-generaal Gijs de Jong van de KNVB vol onbegrip. ,,Ongelooflijk om dit van de bestuurskamer naar het veld te brengen. Tegelijkertijd staat het onderwerp meer dan ooit op de agenda.”

Gisteren doken al berichten op dat het dragen van de OneLove-armband zou worden bestraft met geel, omdat de FIFA het ziet als het uitdragen van een politieke boodschap. Van Dijk liet toen al weten zijn keuze te heroverwegen. ,,Als dat het geval is, moeten we dat gaan bespreken met elkaar. Dat is namelijk niet lekker, want ik speel niet graag met een kaart op zak.”

Ook andere landen zien af van armband

Ook Engeland, Wales, België, Zwitserland, Duitsland en Denemarken zouden de speciale armband dragen, maar zien er onder druk van de FIFA vanaf. ,,We kunnen onze spelers niet in een situatie brengen waarbij ze sportieve sancties moeten vrezen, waaronder een kaart”, melden de zeven nationale bonden in een gezamenlijk statement.

De Deense bondscoach Kasper Hjulmand gaf op zijn persconferentie een toelichting: ,,Het is niet aan de spelers. Stel je voor dat een speler al met een gele kaart op zak het veld betreedt. Dat is onmogelijk. We moeten duidelijk maken dat je de spelers niet met deze beslissing kan opzadelen. Dat is iets wat de bonden moeten besluiten.”

,,We verwachten later vandaag heldere antwoorden. We zullen daarbij geen risico’s op het veld nemen”, sprak Hjulmand klare taal. ,,We zullen er altijd naar streven om de rechten van de mens te beschermen. Wat betreft de OneLove-armband: ik kan het probleem niet zo goed zien.”

Hugo Lloris, aanvoerder van regerend wereldkampioen Frankrijk, is ook niet van plan om geel te pakken. ,,De FIFA organiseert het toernooi. Het is aan hen om een raamwerk van regels op te stellen. Wij als spelers zijn hier om te voetballen en onze teams en landen te vertegenwoordigen. Ik geef er de voorkeur aan om in mijn box te blijven. Er zijn veel zaken, ja, die support verdienen. Ze zijn lovenswaardig, maar het is aan de FIFA om het besluit te nemen.”

Armband tegen alle vormen van discriminatie

De KNVB en selectie van bondscoach Louis van Gaal wilden met de OneLove-band graag een positieve boodschap uitdragen, voor verbinding en tegen alle vormen van discriminatie.

De KNVB wilde de aanvoerders van alle clubs in de Eredivisie tijdens de laatste speelronde voor het WK ook met een OneLove-aanvoerdersband laten spelen. De bond zag daar van af na commotie als gevolg van de vorige actie, toen Orkun Kökcü (Feyenoord) en Redouan El Yaakoubi (Excelsior) de band uit religieuze redenen niet wilden dragen.

‘Waar zijn die mensen mee bezig?’

Het besluit om spelers te straffen die tijdens het WK de OneLove-band dragen, valt slecht bij organisaties die zich inzetten voor de LHBTI-rechten. ,,Dit is echt een probleem van de FIFA. Wat een foute club is dat. Dit is echt ongehoord. Dit is echt de schuld van de FIFA. Dit had de organisatie zien aankomen”, reageert COC-woordvoerder Philip Tijsma boos. ,,Ik vind dat we dit niet in de schoenen van de KNVB of die van spelers kunnen schuiven. Zij hebben hun goede wil getoond. Ik snap wel dat ze hun sportieve prestatie hierdoor niet willen laten beïnvloeden.” Ook de John Blankenstein Foundation, die zich sinds 2008 inzet voor de acceptatie van lhtbi’ers in de sport, neemt de spelers niets kwalijk. ,,Zij zijn daar om wereldkampioen te worden. Het is zo zwak om spelers onder druk te zetten’’, zegt voorzitter Karin Blankenstein. ,,Waar zijn die mensen (FIFA, red.) mee bezig? Het is ongelooflijk.’’ Ze vervolgt: ,,Als het een regenboogband was geweest, had ik het ergens nog kunnen voorstellen in een land waar dat gevoelig ligt. Maar we hebben het over de OneLove-band, die gaat over discriminatie. De FIFA heeft geen moreel kompas. Dit is niet meer van deze tijd.” ,,Het is nu aan de regering”, zegt Thijsma. Daarmee doelt hij op de oproep die het COC vorige week deed aan de minister-president en drie ministers. ,,Zij hebben nu een kans om op hoog niveau te praten over de mensenrechten in Qatar. Ik hoop dat ze dat doen.”

