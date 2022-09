Piet de Visser over WK-opponenten Oranje: ‘Ik ben erg onder de indruk van Qatar-spits Almoez Ali, die kan alles met een bal’

Oran­je-tegenstan­der Senegal mist aanvaller Keita Baldé op WK vanwege doping­straf

Senegal kan op het WK mogelijk niet beschikken over Keita Baldé. De 27-jarige aanvaller is tot en met 5 december geschorst vanwege een ‘overtreding’ bij een antidopingcontrole in Italië. Dat meldt zijn huidige club, het Russische Spartak Moskou. Senegal is op 21 november de eerste tegenstander van Oranje op het WK in Qatar.

