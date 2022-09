Podcast | ‘De huidige spelersgroep van Oranje leert snel’

‘De basiskwaliteit van dit Oranje is hoger dan in 2014', analyseert Wijffels de selectie en het spel. ‘De huidige spelersgroep leert snel. En ik denk ook dat we veertien, vijftien goede spelers hebben. Dat is meer dan een land als Kroatië. Daarmee ga ik niet mee in een polonaise dat we kandidaat zijn voor de wereldtitel overigens.’